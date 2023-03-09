عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: تريليون جنيه إجمالى قيمة التداول في البورصة خلال 2022

البورصة
البورصة

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 316.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 13.2%. 

 

وأظهر التقرير السنوى الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2022 ،أداء متميز لسوق المال حيث شهد أول إصدار سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية؛ ووافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات والإصدار الأول من برنامج سندات توريق لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (الشركة المحيلة)، بمبلغ 800 مليون جنيه مصري.

txt

الرقابة المالية: دراسة قيد 4 شركات جديدة بالبورصة خلال الفترة المقبلة

txt

الرقابة المالية: 560 مليار جنيه تمويلات من القطاع غير المصرفي خلال 2022

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الى  ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 27% خلال هذا العام، حيث بلغ 961.2مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.
 

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 14,598.53 نقطة (في إغلاق عام 2022) بمعدل ارتفاع بلغ 22.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلا من EGX70 EWI و EGX100 EWI خلال هذا العام 27.3% لكل منهما.
 

تريليون جنيه قيمة السيولة فى البورصة المصرية خلال 2022

وعلى صعيد مستوى السيولة ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية ارتفاع إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 1007 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل زيادة بلغ7.6%، مدفوعًا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16% حيث بلغت631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 463 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.

الرقابة المالية سندات سوق المال الاوراق المالية المال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

تحذير عاجل من تركيا بشأن وقوع زلزال قوي.. تفاصيل

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

ترشيحاتنا

للفلاحين.. 50 جنيها رسوما وضرائب على الجرار الزراعي في قانون المرور ..تفاصيل

هنحتفل كلنا في سيناء خالية من الإرهاب.. وعد الرئيس لأسر الشهداء

5 سيارات شهيرة تحت 100 ألف جنيه| صور

إطلاق أول بوستر دعائي لـ برنامج رامز جلال رمضان 2023 .. شاهد اسمه

علاقة حركة حماس بجماعة الإخوان الإرهابية.. اللواء حسن عبد الرحمن يكشف التفاصيل

قرارات مهمة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن تهديدات إيران

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان رمضان .. طريقة عمل الخشاف بالمنزل

آخر كلام.. 3 أسباب ترجح كفة ليفربول في الاحتفاظ بـ صلاح

في اليوم العالمى لها ..7 عادات تحمي مرضى الكلى من المخاطر

يشبه السحلية وأكله حلال.. ماذا تعرف عن لحم الضب الشهي؟

فيديو

بيصور الستات في الحمام.. اعترافات فاضحة لممرض مستشفى المنوفية

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض يبدأ من 85 جنيها.. فيديو

الشتاء مخلصش.. تحذير عاجل من تقلبات جوية | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ