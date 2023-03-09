الرقابة المالية: تريليون جنيه إجمالى قيمة التداول في البورصة خلال 2022

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) إلى 358.3 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 316.6 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 13.2%.

وأظهر التقرير السنوى الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال 2022 ،أداء متميز لسوق المال حيث شهد أول إصدار سندات توريق للتدفقات المالية المستقبلية؛ ووافقت الهيئة على إصدار شركة المجموعة المالية للتوريق أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بمبلغ 2 مليار جنيه لمدة 3 سنوات والإصدار الأول من برنامج سندات توريق لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (الشركة المحيلة)، بمبلغ 800 مليون جنيه مصري.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الى ارتفاع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي بنسبة 27% خلال هذا العام، حيث بلغ 961.2مليار جنيه في نهاية عام 2022، مقابل 756.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.



وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2022، حيث بلغ المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 14,598.53 نقطة (في إغلاق عام 2022) بمعدل ارتفاع بلغ 22.2% عن العام السابق، في حين بلغ معدل الارتفاع في مؤشري كلا من EGX70 EWI و EGX100 EWI خلال هذا العام 27.3% لكل منهما.



تريليون جنيه قيمة السيولة فى البورصة المصرية خلال 2022

وعلى صعيد مستوى السيولة ذكر تقرير هيئة الرقابة المالية ارتفاع إجمالي قيمة التداول 1084 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 1007 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل زيادة بلغ7.6%، مدفوعًا بارتفاع قيمة تداول السندات بنسبة 16% حيث بلغت631 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 544 مليار جنيه خلال عام 2021، بينما تراجعت قيمة تداول الأسهم إلى 453 مليار جنيه خلال عام 2022 مقارنة بـ 463 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل انخفاض بلغ 2.2%.