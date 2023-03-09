عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كواليس ضرب نار .. هروب ياسمين عبد العزيز فى شوارع شبرا |صور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز - كواليس ضرب نار

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد دورها فى مسلسل ضرب نار والتى تشارك به فى موسم رمضان 2023.

وصورت ياسمين عبد العزيز خلال الأيام القليلة الماضية عددا من المشاهد الخارجية فى شوارع شبرا مصر، وسط عدد كبير من الجمهور الذي ظل يشاهد تصويرها لأحد مشاهد هروبها ضمن أحداث المسلسل.

طرح البرومو الأول لضرب نار

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، برومو المسلسل، وسيطر على البرومو  الأكشن والإثارة والغموض.

فظهرت ياسمين عبد العزيز في البرومو بدور مهرة، هذه الفتاة التي تمر بظروف عصيبة وقصص مأساوية، فتصارع الحياة من أجل العيش في حياة كريمة، كما تقع في حب جابر الكوماندا، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي. 

 

أحمد العوضي يروج لضرب نار

ونشر الفنان أحمد العوضي برومو مسلسل ضرب نار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي قال فيه: البرومو الأول لمسلسل الشارع ضرب نار، نجاح دباح إن شاء الله، اللي يقابل التاني حلال على التاني، أحلى عالأحلى.

 

تفاصيل مسلسل ضرب نار

 مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

0-6
0-6
0-7
0-7
0-8
0-8
0-9
0-9
ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل ضرب نار شوارع شبرا مصر أحمد العوضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 جنيهًا.. الذهب يتراجع عالميًا وهذا سعر عيار 21 الآن في مصر

رد فعل قوي من مجلس إدارة الأهلي بعد تسريب عقوبة كهربا

أسعار الفراخ الآن في مصر|مفاجأة غير متوقعة بالدواجن والبيض يبدأ بـ85 جنيهًا

كل ما يخسر.. بيان عاجل من الهلال السوداني على شكوى الأهلي

تحرك عاجل من روسيا بعد طلب أوكرانيا الحصول على ذخائر عنقودية

صفقة فاشلة.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

كذب المنجمون وصدق المصريون| “البحوث الفلكية” تنتصر على العالم الهولندي في تحدي الـ “10 ريختر”

الأهلي يفاوض مدرب صن داونز للإطاحة بـ كولر

موضوعات متعلقة

شخصية مفاجأة.. شريف نور الدين يروي كواليس مشاركته في مسلسل الكتيبة 101

أخبار الفن.. نجوم الوطن العربي يحتفون بتاريخ الموسيقار هاني شنودة في السعودية.. أيتن عامر في أحدث ظهور مع عمرو دياب

محمد رياض يتحدث عن كواليس خطبته من رانيا محمود ياسين| غدا

مسلسلات رمضان 2023.. ملامح شخصية جعفر العمدة

نص عمري لـ"جورج وسوف" تقترب من 3 ملايين مشاهدة

15 فيلما في مسابقة الطلبة بالدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية

تامر هجرس: أحب قراءة القرآن على البحر

شاهد.. كواليس تصوير آخر يوم في مسلسل أسيل

ترشيحاتنا

تتجاهله الملايين من النساء ..علامة شائعة لسرطان المبيض

فضيحة أخلاقية .. 4 أزمات كبرى تحاصر صن داونز قبل مواجهة الأهلي الحاسمة

ضربة لـ أوكرانيا.. اعتراف صادم من أمريكا بشأن الصواريخ الروسية

مدبولي: امتلاك أحدث التكنولوجيات لتطوير وتوطين صناعة الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي

قرار تاريخي من إدارة ليفربول بشأن محمد صلاح في الموسم المقبل.. تفاصيل

في اليوم العالمى لها ..7 عادات تحمي مرضى الكلى من المخاطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشبه السحلية وأكله حلال.. ماذا تعرف عن لحم الضب الشهي؟

احذروا شراء الكلاب من مربين.. أجنبي يثير الجدل بسبب موقف خطير

زجاجة صابون أسترالية بمليار ونصف دولار| ما السر

شيوخ وقساوسة قرية دشنا يشاهدون عرض عوين فى "المسرحى للجنوب".. صور

فيديو

بيصور الستات في الحمام.. اعترافات فاضحة لممرض مستشفى المنوفية

أبرزها الصفارة وسره الباتع.. 3 مسلسلات في رمضان تستعين بأعمال أديبة

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض يبدأ من 85 جنيها.. فيديو

الشتاء مخلصش.. تحذير عاجل من تقلبات جوية | ماذا سيحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ