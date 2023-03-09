كواليس ضرب نار .. هروب ياسمين عبد العزيز فى شوارع شبرا |صور

تواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد دورها فى مسلسل ضرب نار والتى تشارك به فى موسم رمضان 2023.



وصورت ياسمين عبد العزيز خلال الأيام القليلة الماضية عددا من المشاهد الخارجية فى شوارع شبرا مصر، وسط عدد كبير من الجمهور الذي ظل يشاهد تصويرها لأحد مشاهد هروبها ضمن أحداث المسلسل.

طرح البرومو الأول لضرب نار

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل ضرب نار، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، برومو المسلسل، وسيطر على البرومو الأكشن والإثارة والغموض.

فظهرت ياسمين عبد العزيز في البرومو بدور مهرة، هذه الفتاة التي تمر بظروف عصيبة وقصص مأساوية، فتصارع الحياة من أجل العيش في حياة كريمة، كما تقع في حب جابر الكوماندا، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي.

أحمد العوضي يروج لضرب نار

ونشر الفنان أحمد العوضي برومو مسلسل ضرب نار، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي قال فيه: البرومو الأول لمسلسل الشارع ضرب نار، نجاح دباح إن شاء الله، اللي يقابل التاني حلال على التاني، أحلى عالأحلى.

تفاصيل مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

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