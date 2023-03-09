21 قتيلا وعشرات المفقودين في انهيار أرضي بسبب السيول في إندونيسيا.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”٫ فيديو يرصد 21 قتيلا وعشرات المفقودين في انهيار أرضي بسبب السيول في إندونيسيا.



وأوضحت أنه انتشل رجال الإنقاذ المزيد من الجثث المدفونة تحت أطنان من الطين، بعد الانهيار الأرضي الذي ضرب قرية جبلية في جزر ناتونا النائية في إندونيسيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 21، حسبما قال مسؤولون يوم الخميس.

وأشارت إلى أنه انتشل رجال الإنقاذ المزيد من الجثث المدفونة تحت أطنان من الطين، بعد الانهيار الأرضي الذي ضرب قرية جبلية في جزر ناتونا النائية في إندونيسيا، ليرتفع عدد القتلى إلى 21، حسبما قال مسؤولون يوم الخميس.

وأضافت الوكالة أن السلطات نشرت أكثر من 200 من رجال الإنقاذ من وكالة البحث والإنقاذ والشرطة والجنود، للبحث عن 33 شخصا كانوا محاصرين، على ما يبدو، في منازل دفنت في الانهيار الأرضي الذي بلغ عمقه أربعة أمتار.