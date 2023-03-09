كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام اتحاد "حجازي وحامد" بالدوري السعودي

كشف الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لـ النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة اتحاد جدة، في قمة الجولة العشرين لبطولة الدوري السعودي “دوري روشن”.

تشكيل النصر

وشهد تشكيل النصر تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيا.

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: عبدالإله العمري – ألفارو جونزاليس – عبدالله مادو

خط الوسط: سلطان الغنام – لويس جوستافو – عبدالمجيد الصليهم – عبدالرحمن غريب – جيسلان كونان

خط الهجوم: محمد مران – كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة معقل فريق الاتحاد.