طريقة عمل السمك المشوى بالفرن بدون ردة

إذا كنتي تحاولين تناول السمك المشوي في المنزل بدون رده وبدون دخان كما يوفر عليك تكاليف شراء السمك المشوي الجاخز ولذلك نقدم لقكث طريقة عمل السمك المشوى بالفرن بدون رده بالزيت و الليمون:



أولا المقادير :

1 كجم سمك بلطى أو أى نوع

2 عصير ليمونة كبيرة

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

4 ملعقة كبيرة زيت و يفضل زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة كرفس مفروم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة



ثانيا طريقة تحضير السمك المشوي بالزيت والليمون:

1- اغسل السمك جيدًا بالملح والماء.

2- نقوم بتشريح السمك من الاجناب.

3- لعمل التتبيلة في وعاء نخلط عصير الليمون والزيت والثوم والكرفس والكمون والبابريكا والملح والفلفل جيدًا.

4- نضع التتبيلة على السمك و نقوم بملئ الشقوق الموجودة بالسمك

5- نضع السمك في صينية مدهونة بالزيت و نصب عليه المتبقي من التبيلةو نترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة حتى تتشرب التتبيلة.

6- نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مئوية و يطهى لمدة 40 دقيقةو يقدم مع السلطات المفضلة و بالهناء.