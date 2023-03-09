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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من البنتاجون بشأن اتفاق عسكري غير مسبوق بين روسيا وإيران

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال رئيس وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إن روسيا دخلت في تعاون عسكري غير مسبوق مع إيران بشأن أسلحة الصواريخ والدفاع الجوي.

وقال أوستن: "ردًا على دعم إيران لأوكرانيا، عرضت روسيا على إيران تعاونًا عسكريًا غير مسبوق، بما في ذلك في مجال الصواريخ والدفاع الجوي".

واتهمت القيادة الأمريكية طهران مرارًا بنقل طائرات بدون طيار إلى موسكو لاستخدامها في عملية خاصة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أوستن، إن واشنطن تواصل البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة مع إيران، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال أوستن، عقب محادثات مع وزير الدفاع الإسرائيلي، "ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية".

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وأضاف: "كما قال الرئيس جو بايدن عدة مرات، لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".

وأوضح أوستن، أن "إيران تظل القوة الرئيسية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب، بل على الدول الأخرى”.

وزير الدفاع الامريكي روسيا أوكرانيا ايران الدفاع الجوي موسكو

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