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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من روسيا بعد طلب أوكرانيا الحصول على ذخائر عنقودية

روسيا
روسيا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن روسيا سترد إذا تأكدت المعلومات المتعلقة بطلب أوكرانيا إلى الولايات المتحدة لتزويدها بذخائر عنقودية.

 

وقالت زاخاروفا، في إفادة صحفية، "بينما ليس لدي الآن حقائق من شأنها أن تتيح لي الفرصة لتأكيدها، إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فإن هذا سيتطلب رد فعل مناسب منا، سيكون من الصعب التنبؤ..  لقد قلنا مرارا أن أي شحنات أسلحة من قبل نظام كييف هي هدف مشروع لروسيا".

 

وفي وقت سابق، قال أعضاء في الكونجرس الأمريكي، إن أوكرانيا طلبت الحصول على قنابل عنقودية مثيرة للجدل من الولايات المتحدة، لإسقاط القنابل الصغيرة المضادة للدروع التي تحتوي عليها القنبلة العنقودية على القوات الروسية من الطائرات بدون طيار.

 

وحثت كييف أعضاء الكونجرس على الضغط على البيت الأبيض للموافقة على إرسال الأسلحة، لكن ليس من المؤكد بأي حال من الأحوال أن إدارة بايدن ستوافق على ذلك.

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والذخائر العنقودية، المحظورة من قبل أكثر من 120 دولة، تطلق عادة أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة، مما يهدد المدنيين.

 

وتسعى أوكرانيا للحصول على MK-20، وهي قنبلة عنقودية تطلق من الجو، لإطلاق متفجراتها الفردية من الطائرات بدون طيار، كما قال النائبان الأمريكيان جيسون كرو وآدم سميث، اللذان يعملان في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب.

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