مباشر مباراة بلجيكا وايران .. قناة مجانية تبث المباراة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حالياً إلى مباراة منتخبي بلجيكا وإيران، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في صراع التأهل إلى الدور التالي.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية لكونها تأتي ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي مصر ونيوزيلندا، حيث تسعى جميع الفرق إلى حصد أكبر عدد من النقاط من أجل تعزيز فرصها في بلوغ دور الـ 32 من البطولة.

موعد مباراة بلجيكا وإيران

وأنطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ملعب المباراة

يحتضن ملعب "صوفي" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية أحداث اللقاء، ويُعد من أبرز الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2026، لما يمتلكه من إمكانيات حديثة وسعة جماهيرية كبيرة.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر قناتي:

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