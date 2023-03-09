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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا يمكن إيقافها .. روسيا تكشف عن قوة أسلحتها الخارقة في أوكرانيا

روسيا تكشف عن قوة
روسيا تكشف عن قوة "أسلحتها الخارقة" في أوكرانيا

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه تم استخدام بعض صواريخ روسيا ذات التقنية العالية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الهجمات الروسية على أوكرانيا، حيث تم إطلاق 81 صاروخا.

في ما وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموجة «هائلة» من الضربات في جميع أنحاء البلاد، تم تنفيذ 28 ضربة بصواريخ كينجال-101 أو كينجال-555 التي تطلق من الجو، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكان هناك أيضا 20 صاروخا كروز من طراز كاليبر تطلق من البحر، وستة صواريخ كروز مضادة للسفن من طراز كينجال-22، وصاروخين مضادين للسفن من طراز كينجال-31، وستة صواريخ أرض - جو موجهة من طراز كينجال-59.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن خمسة أشخاص قتلوا في منطقة لفيف الغربية وتوفي شخص آخر في منطقة دنيبروبتروفسك بجنوب شرق البلاد. وقالت السلطات الأوكرانية إنه تم أيضا استخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 و-131.

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لكن أوكرانيا تعرضت أيضا لستة صواريخ مجنحة من طراز كينجال-47 تطلق من الجو، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة.

وأوكرانيا غير قادرة على اعتراض كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي لم تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع في أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، في أغسطس 2022 إن «كينجال» قد استخدم ثلاث مرات في أوكرانيا بحلول تلك المرحلة، وفقا لوسائل الإعلام الحكومية.

وتأكيدا لعدد صواريخ كينجال التي تم إطلاقها، قال يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوم الخميس، إن هذه هيالمرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا العديد من أنواع الصواريخ المختلفة.

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