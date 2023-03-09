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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر عربية "أوتوماتيك" للبنات .. اعرفي سعرها

هيونداي I10 موديل
هيونداي I10 موديل 2011

تفضل البنات والفتيات عادة، السيارات التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، حيث تتمتع تلك الفئة بتصميم هيكلي متقارب نسبيًا، يجعلها سهلة الاصطفاف والحركة، بينما يلعب ناقل الحركة الاوتوماتيكي دورًا كبيرًا في عملية الاختيار، نسبة إلى سهولة التعامل مقتارنة بالناقل اليدوي "مانيوال".

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ومن ابرز السيارات المفضلة لدى الفتيات هي النسخة الكورية هيونداي I10 موديل 2011، والتي تتصدر سوق السيارات المستعملة مع اسعار تبدو مناسبة، مقارنة بالزيادات السعرية التي شهدها سوق السيارات خلال الفترة الاخيرة.

هيونداي I10 موديل 2011 

وظهرت النسخة هيونداي I10 موديل 2011 في احد الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات الكترونيًا، وهي في حالة جيدة، مع ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء مكون من 4 نقلات، مع تقنية الجر الجر الامامي للعجلات، بالاضافة إلى طلاء خارجي جيد.

هيونداي I10 موديل 2011 

وهي ايضا تضم محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، مع تصميم رباعي الابواب، بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية، مع مقصورة داخلية تحتوي على نظام صوتي ترفيهي، وسنتر لوك للابواب، وزجاج كهربائي، إلى جانب مكيف هواء.

هيونداي I10 موديل 2011 

وتتميز السيارة هيونداي I10 موديل 2011 بالاعتمادية، مع توافر قطع الغيار وبسعر مناسب، بالاضافة إلى توفير الوقود نسبة إلى سعة المحرك الصغيرة، والتي تقدر بـ 1200 سي سي، إلى جانب سهولة صيانتها ايضا.

هيونداي I10 موديل 2011 

سعر السيارة هيونداي I10 موديل 2011 

 

تباع السيارة هيونداي I10 موديل 2011 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ذات ناقل الحركة الاوتوماتيكي، بقيمة سعرية قدرها 200 الف جنيه، وقد تتغير هذه الاسعار وفقا للحالة العامة للسيارة.

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