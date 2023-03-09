مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين في تصادم ميكروباص بنقل بطريق سفاجا قنا

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالكيلو ٣٠ سفاجا قنا تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي وتولت النيابة التحقيق.

كان تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا لتصادم ميكروباص بسيارة نقل وأصفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرون تم الدفع بعدد ٢٥ سيارة إسعاف حيث كان إجمالي ١٩ مصابا و جثتين وكان من بين المصابين ٦ حالات خطيرة و ٨ حالات متوسطة و ٥ حالات بسيطة.

انتقل إلى موقع الحادث اللواء رئيس مجلس مدينة سفاجا والدكتور مدير إسعاف البحر الأحمر ومشرف أول المحافظة والدكتور وكيل وزارة الصحة و مديري الإدارات الفنية بمستشفي سفاجا المركزي لإدارة الحدث.