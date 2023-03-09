نجل محمد الأكشر: الرئيس السيسي قالي أنت بطل والدك شهيد

كشفت السيدة صباح سيد جودة، جدة الطفل بلال نجل الشهيد النقيب محمد الأكشر، إن بلال طفل جميل، وهادئ بطبعه، وبعد استشهاد والده، توفيت والدته بـ6 أشهر.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، "محمد ابني كان إنسانا جميلا، متواضعًا ويصل رحمه، كان يحمل صفات تتمناها أي أم، جعله الله في الفردوس الأعلى، وكان دائما يطلب من زوجته ادعي الله أن يتوفانا شهداء، وبالفعل رزقه الله بالشهادة، وزوجته أيضًا توفيت بمرض جعلها شهيدة".

وأوضحت: "والدة بلال كتبت له في وصيتها، أنه سيتربى يتيمًا كما تربى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبلال قرأ الوصية واحتفظ بها".

وقال الطفل بلال خلال مداخلة بالبرنامج: "أكتب دائما جوابات لوالدتي رحمها الله، وشرف لي أن ينال أبي الشهادة في سبيل الوطن".

وتابع: "الرئيس قال لي أنت بطل ووالدك شهيد، وهو أفضل من استشهد في سيناء، وكنت في قمة سعادتي".

