إحسان الترك: قاعد في البيت بقالي 5 سنين

أكد الفنان إحسان الترك أن هناك مؤامرة لإبادة جيله والكثير فنانين جيله مبيشتغلش "ومش مكفي بيته"، وأنه واحد من ضمن الممثلين الـ قاعدين في البيت رغم أن في ممثلين اقوى وأكفأ منه ورغم ذلك قاعدين في البيت.

وتابع إحسان الترك خلال لقاء له في برنامج "نص الكلام"، تقديم الإعلامية راغدة شلهوب المذاع عبر فضائية النهار أنه يجلس في البيت منذ 5 مواسم رغم أنه فنان معروف وله أكثر من 280 عمل فني وهناك أساتذة أفضال لحقوا زمن الفن الجميل ومع ذلك قاعدين في البيت فهذه مؤامرة.

تواصل مع العديد من المخرجين

ونوه إحسان الترك أن الواحد وصل به الحال لهذا التفكير بسبب ما يحدث معه خمس سنين بدون عمل معلقا: " هل مفيش دور لدكتور أو مستشار أو أب"، وأنه تواصل مع الكثير من المخرجين لكن دون فائدة وطلبوا منه التوجه لمكاتب "الكاستينج"، وحتى تواصل مع المكاتب مش هيكون هناك نتيجة.