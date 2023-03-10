ناقد: صلاح حطم الأرقام القياسية.. وأصبح نموذجا ملهما للشباب والأطفال..فيديو

أكد محمد حامد، الناقد الرياضي، أن محمد صلاح نجم ليفربول لاعب عربي، أخترق دائرة العالمية، مشيرا إلى أن محمد صلاح استطاع كسر الحواجز، ووصل لنقطة سبق بها لاعبين كبار.

وقال محمد حامد، خلال لقاء له عبر فضائية “العربية”، أن محمد صلاح يعطي أمل لملايين الشباب والأطفال، مؤكدا أن ما وصل إليه صلاح من عالمية لم يكن سهلا، وأصبح حديث الجميع.

وتابع الناقد الرياضي، محمد حامد، أن تأثير محمد صلاح أصبح يتجاوز حدود كرة القدم، مؤكدا أنه أصبح نموذج ملهم للجميع، وأصبح بمثابة أسطورة في ليفربول.

أجبر الجميع على إحترامه.

وأشار محمد حامد إلى أن محمد صلاح استطاع أن يسجل 232 هدف، وفي كل هدف كان يسجد، والصحافة العالمية احترمت ثقافته وديانته، وأجبر الجميع على إحترامه.