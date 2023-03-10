عمر طاهر يروي تفاصيل بداية تصنيع الدواء داخل مصر

استعرض الكاتب عمر طاهر، تاريخ صناعة الأدوية وكيف بدأت.

وقال:" مصر بعدما بدأت صناعة الأدوية بعد عام 1956، ظهرت بعض العيوب في الصناعة مثل ظهور شوائب ببعض قطرات العين، وظهور عبوات غير صالحة للاستخدام.

أهم عيوب صناعة الأدوية في بدايتها بمصر

ونوه إلي، أنه من ضمن العيوب كذلك، أن وزير الصحة النبوي المهندس، كان بمكتبه وأراد أن يعرض عليه نوع قطرة معينة، وعندما أخرجها من علبتها "تفتت"، الأمر الذي جعله يترك ضيفه ويطلب اجتماع عاجل مع وكلاء الوزارة.

وأشارالي، أنه بعد هذا الاجتماع خرج بقرار تأسيس هيئة الرقابة على الأدوية في مصر، وكانت شديدة الصرامة ومنحها صلاحيات مرخصة لأنها لا تتحمل أي تهريج أو خطأ.