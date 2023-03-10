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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعرف على سعر الدولار عالميا اليوم الجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقر الدولار مساء أمس الخميس، بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مدعوما بالرسالة التي بثها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن الحاجة إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة وربما بوتيرة أسرع مما توقعه المستثمرون في السابق.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 105.44 نقطة لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 105.88 الذي سجله أول أمس الأربعاء.

وتراجع في أحدث التعاملات 0.8 بالمئة مقابل الين إلى 136.29، فيما ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني أمامه، فيما صعد اليورو في أحدث التعاملات 0.1 بالمئة إلى 1.0555 مقابل الدولار.

كما زاد الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.1885 مقابل الدولار. وكان قد فقد 1.5 بالمئة من قيمته أمام العملة الأمريكية في الأسبوع الجاري بخسارة أكبر من اليورو الذي خسر 0.7 بالمئة والين الذي فقد 0.3 بالمئة مقابل الدولار.

وتراجع اليوان بعد أن نشرت الصين بيانات تظهر أبطأ تضخم سنوي في مؤشر أسعار المستهلكين في عام في فبراير شباط مما أثار الشكوك حول وتيرة التعافي الاقتصادي.

ونزل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية إلى ما يقرب من المستوى الهام من الناحية النفسية عند سبعة مقابل دولار، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 0.2 بالمئة إلى 6.981.

رفع الفائدة

كرر باول رسالته التي أعلنها يوم الثلاثاء بأن الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا في السابق وأنه قد يتحرك بوتيرة أسرع إذا استمرت الأرقام تشير إلى قوة النشاط الاقتصادي. لكنه حاد قليلا يوم الأربعاء عن تصريحاته المعدة سلفا ليعيد صياغة بيانه بإضافة أن البنك "لم يتخذ أي قرار".

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وقال: "إنني أشدد على أن قرارا لم يتخذ بعد بشأن ذلك – ولكن، إذا أشارت البيانات الإجمالية إلى ما يبرر تسريع الإجراءات التقشفية، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".

في إشارة إلى أحدث قراءة لفرص العمل في الولايات المتحدة التي صدرت مع بدء شهادته يوم الأربعاء بالإضافة إلى تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي سيصدر يوم الجمعة وبيانات أسعار المستهلكين في 14 مارس، قال باول: "لدينا بعض البيانات المهمة التي ستصدر قريبا".

ويعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم في 21 و22 مارس، حيث سيقومون بتحديث التوقعات الاقتصادية الفصلية. وقد توقعوا في ديسمبر الماضي بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند مستوى 5.1% هذا العام، وفق متوسط توقعاتهم.

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر بدلا من مواصلة وتيرة زيادتها ربع نقطة مئوية التي أقرها في الاجتماع السابق. وتوقعوا أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ، وأن يبلغ سعر الفائدة المعياري لدى البنك ذروته عند حوالي 5.6% هذا العام، ارتفاعا من 5.5% في توقعات يوم الإثنين الماضي.

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