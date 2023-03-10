سميرة سعيد: هنا إبراهيم يسري فاجأتني بموهبتها

أشادت الفنانة سميرة سعيد، بموهبة الفنانة الشابة هنا يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، قائلة:" فوجئت من موهبتها في الغناء".

وقالت سميرة سعيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج مساء DMC: هنا زي بنتي واتربت في بيتي، وهي من أسرتي هنا في مصر هي ومامتها والفنان الراحل إبراهيم يسري، وهي فاجأتني بموهبتها في الغناء ومكنتش أعرف أنها بتغني.

واوضحت: في مرة من 5 أو 6 سنين كانت في البيت ولقيتها بتغني حاجة أجنبي، وصعقت وقلت إزاي أعرفها من قد إيه وهما عشرة عمر وعمري ما عرفت أنها بتغني.

وأضافت سميرة سعيد، أنها لم تتوقع أن تدخل هنا يسري عالم الغناء، قائلة: توقعت أنها هتبقى فنانة وممثلة إنما مطربة بعيدة تمامًا، ولكن من ساعة ما اكتشفت صوتها هي مجتهدة جدًا، وعملت مشوار وتقدمت وتحسنت بطريقة مذهلة عشان هي ذكية وحابه تبقى مطربة كويسة، وهتمشي في الطريق الصح عشان بتطور نفسها ولا داعي للقلق عليها وصوتها كله إحساس.