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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندى الكامل تثير الشكوك مجددا حول ارتباطها بـ عمر كمال

ندى الكامل وعمر كمال
ندى الكامل وعمر كمال

أثارت الفنانة ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، التساؤلات بصورة جديدة برفقة مطرب المهرجانات عمر كمال.


ونشرت المذيعة سارة خليفة، عبر صفحتها الشخصية على انستجرام، صورة تجمعها بـ ندى الكامل والمطرب عمر كمال.


وظهرت ندى الكامل في الصورة بإطلالة رومانسية جريئة برفقة عمرو كمال،  نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وأثارت ندى الكامل، في وقت سابق، حالة من الجدل الواسع بسبب علاقتها مع عمر كمال حيث تارة يؤكد البعض ارتباطهما وتارة اخرى يتم نفيها.


ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.
 

وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


نبذة عن حياة ندى الكامل 

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.


حقيقة زواج عمر كمال وندى الكامل


وسبق وأثارت ندى الكامل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـعمر كمال عبر حسابها بموقع إنستجرام، جاء فيها “أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك”.

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إطلالة رومانسية مطرب المهرجانات عمر كمال المذيعة سارة خليفة طليقه الفنان أحمد الفيشاوي عمر كمال وندى الكامل ندى الكامل

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