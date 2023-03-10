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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة جميلة | ليلى علوي رفقة الهضبة ومنير في حفل تكريم هاني شنودة

حفل تكريم هاني شنودة
حفل تكريم هاني شنودة

نشرت النجمة ليلى علوي عدة صور لها برفقة الفنان عمرو دياب من احتفالية الموسيقار هاني شنودة بالرياض عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام".

وظهرت ليلى علوي برفقة الهضبة عمرو دياب ومحمد منير وهالة صدقى والهام شاهين وانغام في أحدث إطلالة جذابة معلقة: "ليلة جميلة جدا قضيناها فى حب هانى شنودة"


آخر أعمال ليلى علوي

ويعتبر مسلسل “دنيا تانية” هو آخر عمل درامي في إطار درامي تشويقي، تتعرض مديرة مدرسة تدعى دنيا سالم لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها حسام وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.

وشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم من بينهم وفاء صادق، أشرف زكي، مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد وآخرون.

فيلم التاريخ السري لكوثر

وتنتظر الفنانة ليلى علوي عرض فيلمها التاريخ السري لكوثر والذي يشاركها في بطولته عدد من النجوم من بينهم زينة، إيناس كامل، أحمد حاتم، فراس سعيد، عبد الرحيم حسن وآخرون. والفيلم من تأليف محمد أمين ومن إخراج محمد أمين، وتدور أحداثه حول الوقائع التي حدثت بعد ثورة 25 يناير وضرورة امتلاك المواطن وعي كافي لفهم ما يدور حوله من أحداث.

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IMG_٢٠٢٣٠٣١٠_٠٧١٧٠٦
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IMG_٢٠٢٣٠٣٠٩_١٨١٠٠٣
حفل تكريم هاني شنودة الفنانة ليلى علوى الهضبة عمرو دياب محمد منير أعمال ليلى علوي الموسيقار هاني شنودة

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