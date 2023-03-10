سارة سلامة تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

خطفت الفنانة سارة سلامة الأنظار إليها في أحدث ظهور وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سارة سلامة مرتدية ملابس انيقة مستخدمه مكياج صاخب وشعر منسدلا، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

تشارك سلامة سلامة فى دراما رمضان المقبل بمسلسل الأجهر بطولة عدد من الفنانين، إلى جانب عمرو سعد، وهم: درة، أحمد مجدي، محمد جمعة، نور النبوي، أحمد صفوت، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، حسني شتا، عارفة عبد الرسول، وآخرين، وهو من إخراج ياسر سامي.



آخر أعمال سارة سلامة

يذكر أن آخر أعمال سارة سلامة مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على العمل أبرزهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.