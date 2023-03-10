بعد اتهامه بالتحرش علنا.. تعليق زوجة نجم مانشستر سيتي|شاهد

قدمت فضائية العربية تقريرًا يستعرض تعليق زوجة لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر بعد اتهامه بالتحرش الجنسي العلني، حيث وصفته زوجته آني ووكر بـ “الحقير” بعدما سبب لها “إحراجًا كبيرًا”.



وأفادت صحيفة “ذا صن”أن آني زوجة كايل ووكر خائفة من تحقيقات الشرطة وأن يرتبط اسمها بها، تشعر أنه إذا تم استدعاؤها للإفادة فيجب أن تتخلى زوجها. تفكر كثيرًا فيما سيقوله الآخرون عنها، كما أنها قلقة على أولادها.



وكشفت صحيفة ذا صن أن كاميرا مراقبة صورت كايل ووكر داخل حانة بمانشستر وهو يقوم بـ “إيحاءات مخلة” لمدة طويلة مع امرأتين.



وتزوج كايل من آني في نوفمبر 2021 وبعد هذه الواقعة آني تصر على الحصول على نصف ثروة زوجها، فيما يواجه مدافع مانشستر سيتي عقوبة السجن لعامين بالتهمة الموجهة إليه وفقًا لقانون الجرائم الجنسية في بريطانيا.