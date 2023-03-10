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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة مذهلة بـ تيليجرام تحمي بطارية موبايل.. تعرف عليها

تطبيق تيليجرام
تطبيق تيليجرام

أعلنت منصة تيليجرام Telegram، عن إطلاق تحديث جديد يجلب العديد من المزايا إلى تطبيقها، بما في ذلك وضع توفير الطاقة للحفاظ على بطارية موبايلك.

 

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التفني، أوضحت تيليجرام، أن وضع توفير الطاقة الجديد، يعمل على تحسين أداء التطبيق على أجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة، ويضيف عدة خيارات لسرعة التشغيل، والمزيد.

 

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ميزة مذهلة بـ تيليجرام تحمى بطارية موبايلك

يبدأ الوضع في العمل عندما تنخفض البطارية إلى أقل من نسبة معينة، وهي قابلة للتكوين، وإيقاف الميزات كثيفة الاستخدام للموارد مثل مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا وصور GIF والرسوم المتحركة الملصقة وتحديثات الخلفية.

Telegram Power saving mode
تطبيق تيليجرام

وتحتوي الميزة الجديدة على قائمتها الخاصة في إعدادات تطبيق تيليجرام، وتضم مفاتيح تبديل فردية تتيح لك تعطيل تأثيرات محددة، ويمكنك بسهولة إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيا بالإضافة إلى ملفات GIF والرسوم المتحركة بالملصقات والرسوم المتحركة للرموز التعبيرية وتأثيرات الواجهة ووسائط التحميل المسبق، إلى جانب تقييد تحديثات الخلفية لنظام iOS فقط.

ويمكن لمستخدمي أجهزة أندرويد إيقاف تشغيلها بشكل دائم لتوفير طاقة البطارية، وقالت الشركة إنها اختبرت أكثر من 200 هاتف يعمل بنظام Android لترى أداء التطبيق، وأنشأت "إعدادات افتراضية محسنة" حتى يمكن تعطيل بعض مزايا التطبيق لتمديد عمر البطارية وتحسين أداء الأجهزة القديمة.

Telegram playback speed
تطبيق تيليجرام

ويمكن تشغيل "وضع توفير الطاقة" أو تعديل الإعدادات الفردية للتشغيل التلقائي، من خلال التوجه إلى إعدادات "تيليجرام" ثم خيار توفير الطاقة.

وإلى جانب وضع توفير البطارية الجديد، طرحت تيليجرام مزايا أخرى، من بينها القدرة على التحكم في سرعة تشغيل مقاطع الفيديو في الدردشة، بالإضافة إلى المقاطع الصوتية، والرسائل المرئية، ويمكنك اختيار سرعات افتراضية مثل 0.5x و 1 x و 1.5x و 2 x أو استخدام شريط التمرير لاختيار سرعة مخصصة.

وعلاوة على ذلك، تقدم تيليجرام ميزة روابط المجموعة الدعوة التلقائية، والتي تمكنك من إرسال رابط دعوة كرسالة بسرعة، عندما يكون الأشخاص الذين تدعوهم للانضمام إلى مجموعة، قاموا بتعطيل الانضمام التلقائي، فسيتم إرسال رابط دعوة إليهم.

وكما تعمل تيليجرام أيضا على دفع ميزات مثل وقت قراءة الرسائل في المجموعات التي تضم أقل من 100 عضو، والتي تظهر الوقت الذي قرأ فيه كل عضو رسائلك، والرموز التعبيرية المتحركة الجديدة والتفاعلات التفاعلية، وأوصاف الروبوتات المترجمة ودعم المجلدات المحسّن على iOS.

جدير بالذكر أن تيليجرام، أطلقت خلال العام الماضي، خدمة اشتراك مميزة مقابل 5 دولارات شهريا في شهر يونيو الماضي، مع ميزات أخرى مثل الملصقات وردود الفعل الحصرية، والقدرة على تحميل ملفات كبيرة، وفي ديسمبر، قالت الشركة إنها تجاوزت حاجز المليون مستخدم.

تيليجرام Telegram بطارية وضع توفير الطاقة أندرويد

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