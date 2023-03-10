كولومبيا: ترحيل فرس النهر بعد تسببه فى أذية المواطنين وتعريضه المدينة للخطر

عرضت العربية تقرير فيديو عن " خطة كولومبيا لترحيل حيوانات جلبها بابلو أسكوبار تكاثرت بشكل عشوائي"، حيث بلغ عددها نحو 150 فرس نهر، حينها خططت السلطات الكولومبية بترحيل 70 فرس نهر.

وتابع التقرير أن من جلب فرس النهر هو "زعيم المخدرات الراحل بابلو إسكوبار" إلى حديقة حيوانات مملوكة له عام 1993 بطرق غير قانونية من القارة الأفريقية.

وأضاف التقرير أن السلطات الكولومبية وضعت خطة لترحيل فرس النهر بعدما تسبب هذا النهرى فى أذية المواطنين، وأصبح يؤثر بشكل سلبي على طبيعة البلاد.

ووفقا لعالم الاحياء ديفيد أيشيفيري:" أن هذا التكاثر لا يمكن السيطرة علية وبسلوكهم الغازى فأنهم يعرضون التنوع البيولوجي للخطر.

وأشار التقرير أن هناك وسائل محلية كشفت أن هذة الحيوانات منتشرة فى غرب كولومبيا، مضيفا ان حاكم المدينة قرر غرسال هذة الحيوانات الى محميات فى الهند والمكسيك.