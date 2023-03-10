جلسة تصوير لـ غادة عادل بالجزائر على هامش تكريمها في مهرجان تطوان|شاهد

حرصت الفنانة غادة عادل، على أخذ جلسة تصوير أثناء وجودها في الجزائر على هامش تكريمها في مهرجان تطوان.

وشهدت الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، التي تم تنظيمها ما بين 3 و10 مارس من السنة الجارية، مجموعة من الفقرات القوية والجذابة، أبرزها، حضور دولة تركيا كضيف شرف للدورة.

وكرم مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، مجموعة من نجوم السينما |ضيوف المهرجان|، وهم: الممثلة المصرية النجمة غادة عادل، والممثلة التركية فيلدان اتاسيفير، والمخرجة الإسبانية جوديت كوليل، والمخرج المغربي حسن بنجلون، والمخرج الإيطالي دانييلي فيكاري.

كما تم تنظيم ندوة بعنوان ''الرقمي، الإيتيقي، الجمالي'' تديرها الناقدة وكاتبة السيناريو الجزائرية الفرنسية نادية مفلاح، بمشاركة الكاتبة يارا يانس والأستاذ والباحث محمد أولاد علا والناقد السينمائي والباحث طارق بن شعبان وأستاذ الدراسات السينمائية دافيد روش.

ونظم المهرجان مائدتين مستديرتين؛ الأولى بعنوان ''السينما المغربية اليوم: إمكانات ومفارقات''، يديرها الناقد والمترجم عبد اللطيف البازي العمراني ويشارك فيها بمداخلة كل من الصحفي والناقد محمد جبريل والباحثة في المجال السينمائي ليلى الشرادي والدكتور أنوار أوياشي.

وشارك في المائدة الثانية في موضوع ''جون لوك كوادر.. صدى البحر الأبيض المتوسط'' كل من: المخرج والمنتج علي الصافي والصحفي والناقد السينمائي سعد شكالي، والدكتور عبد الكريم الشيكر.

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