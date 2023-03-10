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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري: منزلة الشهيد عند الله عظيمة وعطاء الله لهم واسع لا ينتهى

حسن القصبى
حسن القصبى

قال الدكتور حسن القصبى أستاذ الحديث بجامعة الازهر، إن أعظم مخلوقات الله عز و جل هى "النفس البشرة" وصان الله هذة النفس صيانة عظيمة، وقال من "قتل نفسا فأنما قد قتل النفس جميعا.

 

وأكد "القصبى" خلال لقائه ببرنامج"صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، انه عندما تصان هذة النفس ويبيح ان الانسان يبذل نفسة فى مكانا، فأن هذا المكان عظيم لهذة النفس.

 

وأكمل "القصبي" أن من اعظم المنازل عند الله عز وجل هى منزلة الشهيد، مستشهدا بقوله تعالى"ولا تحسبنا اللذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون" وماعند الله لا يقاس بعقول البشر، فيعطي الله الشهيد عطاء لا يقارنه عطاء ولا تدركة العقول.

 

منزلة الشهيد عند الله

واسترسل أستاذ الحديث ، أن الشهيد ياتى يوم القيامة مميز، يمتاز عن غيرة، يكفن بملابسة وماعلية من دم، ولكن ياتى هذا الدم يوم القيامة بلون الدم والريح ريحة مسك، وأن الشهيد يعرف برائحة المسك يوم القيامة، وأن النبى محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يتمنى أن يكون شهيدا لما يدركة الشهيد من عطاء و تكريم عند ربهم.

 

الأزهر جامعة الأزهر الشهيد

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