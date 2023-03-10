ضمن فعاليات برنامج الرواق الأزهري.. شباب ورياضة الشرقية تُنظم ندوة للطلائع

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالشرقية في تنفيذ برنامج الرواق الازهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في اذهانهم وتوجيههم الي الطريق الصحيح

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الي استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الازهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب شيبه التابع لإدارة شباب الزقازيق شرق وبمشاركة 50 شاب وفتاه من الطلائع أعضاء مركز الشباب.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الشيخ محمد سعيد والشيخ أحمد نور الدن عضوا لجنه الوعظ والارشاد بالمحافظة بتقديم ندوة دينية بعنوان (أهمية دراسة القرآن الكريم وفضائل حفظه) فهو يرفع من يحفظه حتى يبلغ منزلة الملائكة الكرام وكلما ازدادت الأمة تمسُّكًا بالقرآن قراءة وحفظًا، تلاوة وتدبُّرًا، عملاً وتطبيقًا، زاد الخير فيهم، ونمى الفضل.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال القاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.