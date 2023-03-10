عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن فعاليات برنامج الرواق الأزهري.. شباب ورياضة الشرقية تُنظم ندوة للطلائع

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية

 

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الازهرية بالشرقية في تنفيذ برنامج الرواق الازهري والذي يستهدف الطلائع من أعضاء مراكز الشباب لتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم والرد على التساؤلات التي تدور في اذهانهم وتوجيههم الي الطريق الصحيح

 

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة الي استمرار فعاليات المرحلة الثانية من برنامج الرواق الازهري والمقام تحت رعاية وزير الشباب الرياضة ومحافظ الشرقية وفي إطار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة وذلك بمركز شباب شيبه التابع لإدارة شباب الزقازيق شرق وبمشاركة 50 شاب وفتاه من الطلائع أعضاء مركز الشباب.

ضبط 50 طن مستلزمات لإنتاج الصابون داخل مصنع مخالف بالشرقية

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام الشيخ محمد سعيد والشيخ أحمد نور الدن عضوا لجنه الوعظ والارشاد بالمحافظة بتقديم ندوة دينية بعنوان (أهمية دراسة القرآن الكريم وفضائل حفظه) فهو يرفع من يحفظه حتى يبلغ منزلة الملائكة الكرام وكلما ازدادت الأمة تمسُّكًا بالقرآن قراءة وحفظًا، تلاوة وتدبُّرًا، عملاً وتطبيقًا، زاد الخير فيهم، ونمى الفضل.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من إقامة الرواق الأزهري هو تعريف النشء بالمفاهيم الصحيحة للدين وبناء الشخصية المصرية وتشكيل الوعي للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع وذلك من خلال القاء محاضرات بالتعاون مع أعضاء لجان الوعظ بالمنطقة الأزهرية والإدارات الفرعية للرواق الأزهري بالمحافظة.

الأزهر وزير الشباب محافظ الشرقية وزارة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة وزارة الشباب الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبار الرياضة .. الزمالك مطالب بسداد 3 ملايين دولار..عقوبة الكاف للترجي عقب تعاطي نجمه للمنشطات..مفاجأة بشأن إيقاف كهربا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

حامل.. شابة وعريسها يفاجئان الحضور في حفل الزفاف بـ نوع الجنين|صور

مجموعة الزمالك.. لوائح فيفا تحسم قضية استبعاد الترجي من دوري أبطال أفريقيا

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

زينة رمضان تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في هذه الحالة| تفاصيل

بشرة خير للنادي الأهلي قبل مواجهة صن دوانز بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

أول تعليق رسمي من السعودية حول عودة العلاقات الكاملة مع إيران

اليوم.. حسن شاكوش يحتفل بحفل زفافه بحضور نجوم الفن

موضحا موقف المناطق المنكوبة.. أردوغان يصدر مرسوما بشأن الانتخابات الرئاسية

رام الله.. بعثة مصر الدبلوماسية تشارك في افتتاح الكنيسة القبطية ببيت لحم

70 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المُبارك

انفصال شيرين وحسام حبيب من جديد.. ماذا حدث بينهما؟.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خضوع رامي صبري لها.. معلومات صادمة عن حقن البوتوكس

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

هتبوظ هدومك.. أشهر أخطاء غسل الملابس

كيف اكتشف العلماء النفق الخفي أسفل هرم خوفو ؟.. هذه التقنية المذهلة السر

فيديو

انفصال شيرين وحسام حبيب من جديد.. ماذا حدث بينهما؟.. فيديو

تراجع الذهب ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

انفصال حسام حبيب وشيرين من جديد.. وزوجها يكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ