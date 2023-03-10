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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. 5 رسائل للأوقاف في خطبة جمعة يوم الشهيد بحضور الرئيس.. وخطيب المسجد الحرام يوضح 5 فضائل للصدقة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين، ويسألون فيها، نقدمها لكم في هذه النشرة الدينية. 

 

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النشرة الدينية الأزهر الشهيد المسجد الحرام جامعة الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي

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