النشرة الدينية.. 5 رسائل للأوقاف في خطبة جمعة يوم الشهيد بحضور الرئيس.. وخطيب المسجد الحرام يوضح 5 فضائل للصدقة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى والقضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين، ويسألون فيها، نقدمها لكم في هذه النشرة الدينية.
ندوات توعوية وتثقيفية.. الأزهر يشارك في فعاليات الأسبوع المائي
افرحي ابنكِ سبقك إلى الجنة.. علي جمعة يوجه 3 رسائل لأم الشهيد
بحضور الرئيس السيسي.. 5 رسائل للأوقاف في جمعة يوم الشهيد| صور
مدعاة لزيادة المال وبركته| خطيب المسجد الحرام يوضح 5 فضائل للصدقة
عالما لا يشق له غبار.. ذكرى وفاة الشيخ محمد سيد طنطاوي مات بالسعودية ودفن بالبقيع
جامعة الأزهر تفوز بالمركز الأول بمسابقة دعم مشاريع التخرج من أكاديمية البحث العلمي