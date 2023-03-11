تدريب على ميثاق أخلاق المهنة لممرضات مستشفيات البحر الأحمر

نظمت مديرية الصحة في البحر الأحمر تدريبا لـ27 ممرضة من العاملين في العناية المركزة والأقسام الأخرى في مستشفيات (الغردقة العام، سفاجا، الحميات)، على ميثاق أخلاق مهنتي التمريض والقبالة، ضمن الخطة السنوية لتدريب تمريض المحافظة.

وشدد التدريب على ضرورة حصول التمريض على "المعرفة والمهارات والسلوك" لمساعدته في آداء عمله بأفضل الطرق لخدمة المرضى.

وعلى هامش الدورة التدريبية تم عمل استبيان لطلبة الامتياز، وتم عمل ورش عمل متميزة، وقام قائد كل فريق بالشرح وعرض محتوى تدريبي.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، ضرورة مواصلة التدريبات المقدمة إلى التمريض العاملين بمستشفيات البحر الأحمر، والذي يساعد على تحسين الخدمه المقدمه للمواطنين.