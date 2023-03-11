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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة حالة تعدٍ على مساحة 300 متر بتقسيم النور بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكن حي شمال الغردقة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وحسام عيد مشرف التنظيم، من إزالة حالة تعدٍ عبارة عن منزل عشوائي بتقسيم النور مبنى بالطوب الأبيض على ارتفاع 2 متر بمساحة حوالى 300 متر.

 

من جانبه، شدد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على الأراضي المملوكة للدولة والتصدي لأعمال البناء المخالف، فضلا عن استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

 

وطالب رئيس المدينة، مسئولي الأحياء، بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات على الأراضي، والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات وتنفيذ الإزالات الفورية للمخالفين.

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