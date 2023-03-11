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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل| الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار في هذا التوقيت

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج نشرة التاسعة، المذاع عبر التلفزيون المصري، حالة الطقس خلال  الأسبوع المقبل.
 

وأبرز التقرير ، البلاد تتعرض لموجة من التقلبات الجوية تبدأ السبت وتنتهي الخميس.

وأوضح التقرير، أنه بداءا من الاثنين المقبل تبدأ عودة الشتاء بشكل قوي من خلال سقوط امطار متفاوتة الشدة.
 

واشار التقرير الي أنه بالنسبة لطقس السبت، فمتوقع أن يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

 

الرياح السطحية 
 

وتابع التقرير المصور المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

هيئة الأرصاد الجوية سقوط امطار التلفزيون المصري الأرصاد الجوية حالة الطقس التقلبات الجوية جنوب الصعيد

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