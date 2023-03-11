اصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا الغردقة

أصيب 13 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا الغردقة تم نقل المصابين الى مستشفى الغردقة العام وتولت النيابة التحقيق .

كان قد تلقى مرفق اسعاف البحر الأحمر بلاغ بانقلاب ميكروباص طريق الغردقة سفاجا الكيلو ١٥ جنوب كمين المطار أمام مكادي وأسفر الحادث عن اصابة 13 شخص تم اخلائهم الى مستشفى الغردقة العام.

على الجانب الاخر تمكن حي شمال الغردقة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وحسام عيد مشرف التنظيم، من إزالة حالة تعدٍ عبارة عن منزل عشوائي بتقسيم النور مبنى بالطوب الأبيض على ارتفاع 2 متر بمساحة حوالى 300 متر.

من جانبه، شدد اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة الغردقة، على عدم التهاون أو التقاعس في إزالة أي تعديات على الأراضي المملوكة للدولة والتصدي لأعمال البناء المخالف، فضلا عن استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات واسترداد أراضي الدولة.

وطالب رئيس المدينة، مسئولي الأحياء، بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأي تعديات على الأراضي، والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات وتنفيذ الإزالات الفورية للمخالفين.