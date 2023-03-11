عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تقصف 19 مستوطنة في منطقة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا
روسيا

أفادت الخدمة الصحفية التابعة لإدارة منطقة دونيتسك ، اليوم السبت ، أنه خلال الساعات الماضية، قصفت القوات الروسية 19 مستوطنة في منطقة دونيتسك.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الخدمة الصحيفة :"الروس شنوا 49 هجوماً على 19 مستوطنة، وأطلقت معظم القذائف على الأحياء السكنية، وسجلت إصابات في صفوف المدنيين وتدمير وتضرر 70 هدفاً مدنياً، و43 مبنى سكنياً، ومصنع، ونصب تذكاري، ومصدر للكهرباء، ومرآب سيارات".

كما ورد أيضًا، قصف الجيش الروسي بلدات أفدييفكا ، وباخموت ، وكوستيانتينيفكا ، وتشاسيف يار ، وكوراخوف ، وسلوفيانسك ، وأوريتيني ، وقرى بوهويافلينكا ، وفريميفكا ، وكارليفكا ، وليستوشكين ، وكالينيفكا ، وماكسيميليانيفكا ، وكراسنوهاريفكا ، ومولكيشيفكا ، وكراسنوهاريفكا ، ومولكوريفكا. 

وأطلق الروس الرصاص من طراز جراد ميلرز على كوراخوف، مما أصاب سبعة مجمعات سكنية وسيارات وبحسب المعلومات الأولية ، لم يصب أحد بأذى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

منطقة دونيتسك القوات الروسية الجيش الروسى الرئيس الروسى بوتين فلاديمير بوتين الأراضي الأوكرانية الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

3 قنوات مفتوحة تذيع مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا.. اليوم

غياب الثنائي الأخطر.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز

بينها واحدة محلية.. 5 قنوات مفتوحة لنقل مباراة الأهلي وصن داونز| اعرف التردد

بأقل من ثمنها 90 جنيها.. إقبال كبير على شراء اللحوم البلدى بدمياط

ضربة قوية لـ الدولار.. الأخضر يسجل خسائر حادة

شوبير يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا ويكشف حقيقة الظرف المغلق

عودة شتوية|أمطار غزيرة تضرب 6 محافظات في هذا الموعد

ترشيحاتنا

الدستورية: الحبس والغرامة في جرائم الغش بالامتحانات لا يخالف أحكام الدستور

لم ينتصر.. التاريخ يصدم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الآن في دوري أبطال إفريقيا

خدمات تهمك|الذهب يفاجئ المشترين والدولار بـ 30.83 جنيهًا.. وأخر مستجدات حالة الطقس

حاولت التخلص من حياتها.. نقل جويل حاتم للمستشفى بعد تناولها حبوب قاتلة

جبهة موحدة ضد الصين.. صحف تكشف فشل اتفاق أمريكا وأوروبا ضد بكين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. شرب الحليب يجعلك عرضة للإصابة بمرض خطير في هذه الحالة

رجل يحول طائرة حقيقية لـ فندق من طابقين.. تفاصيل مثيرة

بفستان لافت.. نجوى كرم تستعرض اناقتها بهذه الإطلالة

احترس .. تناول هذه الأطعمة يصيبك بالإكتئاب

فيديو

سجود ورقص وغناء.. مشاهد أثارت جدلا في زفاف حسن شاكوش

جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن.. تعرف عليه | فيديو جراف

بعد ثبوت واقعة المنشطات .. هل يتم خصم نقاط الترجي | فيديو جراف

عمرو دياب يفاجي عمرو أديب بإجابة غير متوقعة عن الأغاني حاليا ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

اﻟﻤﺰﻳﺪ