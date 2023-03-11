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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد عام من الفعاليات.. مصر تشارك فى ملتقى تراث ثقافي غير مادي

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

قالت الدكتورة نهلة إمام خبير التراث غير المادي وممثل مصر باليونسكو، إنه منذ عام 2022 تم اختيار مصر من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، لتكون عاصمة للثقافة فى دول العالم الإسلامي، وأن هذا العام خصصته مصر لتحتفل بثقافتها على كل الأصعدة.


وأضافت نهلة إمام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن كل هيئة وضعت برنامج يحتوى على مجموعة من الحفلات والمؤتمرات الى أن تم الوصول لنهاية هذا العام بتقديم احتفالية كبيرة من يوم 8 مارس.

 
وأشارت" نهلة" إلى أن دولا كثيرة أرادت أن تشارك مصر فى ملتقى  تراث ثقافي غير مادى، وأن 8 و 9 مارس شهدوا زخما فى المجلس الأعلى للثقافة بدراسات حول تراث ثقافي غير مادى فى دول العالم الاسلامى تم مشاركة باحثين من 13 دولة.

 

وأكدت خبير التراث غير المادي أن فى الفترة الأخيرة يوجد اهتمام ملحوظ ومتزايد بالتراث الثقافي غير مادى، وأن رفع الوعى و أن الاتفاقية تشير إلى تسجيل العنصر فى مصر كمثال نقول " الكشرى فى مصر" وليس "الكشرى المصري" لأنه من الممكن أن يوجد الكشرى فى أى دولة أخرى، وكذلك على سبيل المثال "الراقصات" يمكن أن تتشابه الراقصات في دول أخرى غير مصر.

 

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