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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. حافلة الأهلي تصل ملعب مباراة صن داونز

صدى البلد

وصلت حافلة الفريق الأول لكره القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى استاد لوفتس بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا؛ استعدادا لمباراة الفريق أمام صن داونز التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم ضمن منافسة الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفرد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة والتوجه إلى ملعب المباراة للتأكيد على بعض الأمور الفنية والخططية.

وخاض الفريق مرانه الختامي في جنوب إفريقيا أمس على ملعب المباراة، وبدأ المران بقراءة الفاتحة ثم محاضرة سريعة من مارسيل كولر، مع اللاعبين ثم خاض اللاعبون تدريبات الإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية خلال تدريبات الكرة.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور في الربع الساعة الأول من المران الذي أقيم على ملعب مباراة صن داونز، وفي نفس توقيت إقامتها وفقا لقواعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

 

حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استاد لوفتس بمدينة بريتوريا جنوب افريقيا بدوري أبطال أفريقيا مارسيل كولر

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