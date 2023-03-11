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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر
مواني البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 677 شاحنة و 54 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 405 شاحنة 46 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 272 شاحنة و 8 سيارة  .

 
حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس ، الحرية بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث وهي دليلة ، بوسيدون اكسبريس ، الحرية ، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 235 شاحنة بميناء نويبع

 حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث  سينا ، بريدج ، ايلة. 


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2140 راكب بموانيها .
 

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