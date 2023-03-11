تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 677 شاحنة و 54 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 405 شاحنة 46 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 272 شاحنة و 8 سيارة .



حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس ، الحرية بينما استقبل الميناء بالأمس السفن الثلاث وهي دليلة ، بوسيدون اكسبريس ، الحرية ، كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة 235 شاحنة بميناء نويبع

حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث سينا ، بريدج ، ايلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2140 راكب بموانيها .

