المبعوث الأمريكي للأمن الغذائي يشارك في اجتماعات خبراء مجموعة السبع

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت أن المبعوث الخاص للوزارة المعني بالأمن الغذائي العالمي، الدكتور كاري فاولر ونائبة مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ميا بيرز، سوف يمثلان الولايات المتحدة في اجتماعات خبراء مجموعة السبع التي تنظم الأيام المقبلة في العاصمة اليابانية طوكيو.

أوضحت الوزارة في بيان أوردته على موقعها الرسمي عبر شبكة الإنترنت إن فاولر وبيرز سو يشاركان في الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الأمن الغذائي G7 2023 والاجتماع الثاني لمجموعة عمل الخبراء المعنية بالأسمدة والمزمع عقدهما يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في إطار الاستعداد لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها هيروشيما اليابان في مايو المقبل.

كما يشارك المبعوث الخاص فاولر ونائب مساعد المدير بيرز في اجتماعات ثنائية مع أعضاء مجموعة السبعة وسيناقشان أنشطة الأمن الغذائي، ومبادرة الحكومة الأمريكية لتغذية المستقبل .

وأضاف بيان الوزارة أن المبعوث الخاص فاولر سوف يزور أيضًا مركز اليابان الدولي للبحوث للعلوم الزراعية.