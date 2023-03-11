عرضت قناة العربية تقريرا بعنوان "مشهد مرعب من الفضاء.. إعصار فريدي المدمر يواصل حصد الأرواح والممتلكات".

وأضاف التقرير أن من أقوى الأعاصير على الإطلاق "إعصار فريدي" يوشك على تحطيم الرقم القياسي لأطول إعصار استوائي مدة مع استمرار رحلته المذهلة والخطيرة منذ 33 يوما، ليتفوق على إعصار جون الذي أستمر 31 يوما في عام 1994.

وتابع التقرير أن كلير نوليس الناطقة بأسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن بمجرد من أن يتلاشي إعصار فريدي ستتولى لجنة خبراء المناخ التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقييم كل البيانات لتحديد ما إذا كان قد تم بالفعل تسجيل رقم قياسي جديد، وهي عملية تستغرق أشهرا.