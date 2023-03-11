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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة متطرفة.. برلماني بلجيكي يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

حكومة متطرفة | نائب
حكومة متطرفة | نائب بلجيكي يدعو لفرض عقوبات على إسرائيل

دعا البرلماني البلجيكي سيمون موتكين إلى فرض سلسلة من العقوبات على حكومة إسرائيل المتطرفة، بسبب ارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال موتكين، في كلمة له في البرلمان البلجيكي، إن موقف بلجيكا والاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو رخصة للقتل.

وأضاف، أن الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون في جنين وحوارة ونابلس تأتي متتالية، حيث يعد عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للشعب الفلسطيني.

وتابع : يحدث كل هذا في ظل أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخها، حيث أصبح المستوطنون وزراء، يحصلون على صلاحيات تتعلق بالأراضي الفلسطينية، ويؤكدون دون تردد أنهم يريدون موت العرب.


وأشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري قتل 74 فلسطينيا، ووصل عنف المستوطنين ذروته، وكذلك الخطط التوسعية للحكومة الإسرائيلية.

وقال: لم يعد الوضع الراهن مقبولاً، فالسماح بتشكيل حكومة عنصرية كهذه، من شأنه أن يرقى إلى فقدان كل المصداقية في مواجهة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم. والأهم من ذلك، أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب هذه هو ترخيص بالقتل للحكومة الإسرائيلية وجيشها ومستوطنيها.

وأضاف، أن الاتفاق الحكومي الإسرائيلي واضح للغاية، فهو ينص على تنفيذ سلسلة من الإجراءات، منها ضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، لكن قرار الحكومة المتطرفة بنقل سلطة المستوطنين تحت إشراف وزير الأمن الداخلي يجعل ذلك فعّالاً.

وتساءل موتكين: ماذا نتوقع في حالة الاستيلاء على الاراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري للسكان كما في مسافر يطا، وقتل صحفيين مثل شيرين أبو عاقلة؟

واختتم خطابه، بالقول: من الضروري أن يتم أخذ سلسلة من العقوبات ضد عنف المستوطنين الإسرائيليين، منها حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية بشكل فوري، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية لاستجوابها حول هذا العنف غير المسبوق من قبل الحكومة التي تمثلها.

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