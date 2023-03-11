سيول وعواصف رعدية | تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية

نشر المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم السبت، تنبيهات عاجلة على صفحته الرسمية "تويتر" بسبب سوء الأحوال الجوية غداً وتنبأ المركز بوجود أمطار وسيول وعواصف رعدية في معظم أنحاء المملكة السعودية.

وتوقع المركز غداً بوجود أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة وسيول وشبه انعدام في الرؤية في مدينة الرياض تحديداً في منطة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ومدنية عسير في منطقة "العرين، بيشية ،تثليث ،طريب، الماص ، بلقرن، تنومة ، المجاردة، رجال المع، محايل".

وقام المركز بتحذير المواطنين في مدينة الباحة "الباحة ، العقيق، المندق، بلجرشي، بنى حسن" من وجود عواصف رعدية مصحوبة أمطار غزيرة وتساقط برد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

كما حذر المواطنين في مكة المكرمة في منطقة " الطائف ،القنفدة، والعاصمة المقدسة، الجموم، بحرة، الكامل، خليص" ومدينة الجازان "أبو عريش، احد المسارحة ، الدرب، الطوال ، بيش، صامطة ، صبيا، ضمد ، الحرث ، الدائر، الريث، فيفا، هروب" من وجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة وشبه انعدام في الرؤية.