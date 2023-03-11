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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متكلميش جوزك حافية | ياسمين عز : كدا الكلام يطلع من قلبِك

ياسمين عز
ياسمين عز

قدمت الإعلامية ياسمين عز، مجموعة نصائح لـ السيدات المتزوجات والمخطوبين بشأن آداب الحديث على الهاتف مع الزوج والخطيب.

وقالت ياسمين عز خلال برنامجها كلام الناس والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر،:" مينفعش تكلمي جوزك في التليفون وانتي حافية لازم تكلميه وحاجة في رجلك عشان لو كلمتي جوزك وانتي حافية الكلام هيطلع من رجلك لكن لو انتي لابسة حاجة في رجلك الكلام هيطلع من قلبك.

أما عن المخطوبين فقالت لهم: كل يوم قبل ما تكلمي خطيبك تلبسي لبس خروج ودبلتك وجزمتك أم كعب لأنه أهم من صحبتك الي بتلبسيلها أحلى لبس ولازم حاجة تخشخش في ايدك أنوثة عالية وتشمري كمك.

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