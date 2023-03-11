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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة لـ نتنياهو .. استطلاع رأي يظهر تراجعًا كبيرًا للائتلاف الحاكم

ضربة لنتنياهو.. استطلاع
ضربة لنتنياهو.. استطلاع للرأي يظهر تراجعاً كبيراً للائتلاف

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف ومعهد "بالانس"، بأن أحزاب الائتلاف وصلت إلى مستوى متدنٍ بلغ 56 مقعداً، حال أجريت انتخابات الكنيست حالياً.

وبحسب الاستطلاع، لو أجريت الانتخابات اليوم، فسيكون توزيع المقاعد كالتالي:

الليكود – 27 مقعداً.
هناك مستقبل – 25 مقعداً.
معسكر الدولة – 16 مقعداً.
شاس – 10 مقاعد.
عوتسما يهوديت – 7 مقاعد.
يهدوت هتوراة – 7 مقاعد.
“إسرائيل بيتينو” – 6 مقاعد.
الصهيونية الدينية – 5 مقاعد.
حداش تاعل – 5 مقاعد.
راعم – 4 مقاعد.
ميرتس – 4 مقاعد.
العمل – 4 مقاعد.


وبحسب هذا الاستطلاع، وصلت أحزاب الائتلاف إلى مستوى متدنٍ بلغ 56 مقعداً فقط، بينما حصلت أحزاب المعارضة على 64 مقعداً، وهو عكس التوزيع الحالي للمقاعد بين الكتل، ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، لن تتمكن أحزاب المعارضة الحالية من تشكيل حكومة دون الاعتماد على حزب “حداش تاعل”.

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