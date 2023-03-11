ضربة لـ نتنياهو .. استطلاع رأي يظهر تراجعًا كبيرًا للائتلاف الحاكم

أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف ومعهد "بالانس"، بأن أحزاب الائتلاف وصلت إلى مستوى متدنٍ بلغ 56 مقعداً، حال أجريت انتخابات الكنيست حالياً.

وبحسب الاستطلاع، لو أجريت الانتخابات اليوم، فسيكون توزيع المقاعد كالتالي:

الليكود – 27 مقعداً.

هناك مستقبل – 25 مقعداً.

معسكر الدولة – 16 مقعداً.

شاس – 10 مقاعد.

عوتسما يهوديت – 7 مقاعد.

يهدوت هتوراة – 7 مقاعد.

“إسرائيل بيتينو” – 6 مقاعد.

الصهيونية الدينية – 5 مقاعد.

حداش تاعل – 5 مقاعد.

راعم – 4 مقاعد.

ميرتس – 4 مقاعد.

العمل – 4 مقاعد.



وبحسب هذا الاستطلاع، وصلت أحزاب الائتلاف إلى مستوى متدنٍ بلغ 56 مقعداً فقط، بينما حصلت أحزاب المعارضة على 64 مقعداً، وهو عكس التوزيع الحالي للمقاعد بين الكتل، ومع ذلك، حتى في هذه الحالة، لن تتمكن أحزاب المعارضة الحالية من تشكيل حكومة دون الاعتماد على حزب “حداش تاعل”.