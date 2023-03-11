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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مهيب يصدم جماهير الأهلي بتصريح مثير بسبب خماسية صن داونز

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

تلقى النادي الأهلي هزيمة قاسية أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تأهل الأهلي او عدم تأهله كل الامور سيحددها صن داونز الأمور في إيديهم".

وبذلك يتأزم موقف الأهلي في البطولة الأفريقية بعدما حصد 4 نقاط فقط من 4 مباريات ويتبقى له مباراتان أمام القطن بالكاميرون ثم الهلال السوداني بالقاهرة، وسيكون تأهل الأهلي بأقدام الآخرين حال فوزه فى مباراتي القطن والهلال.

 

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