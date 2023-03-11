مصرع شاب في حادث تصادم سيارة ببني سويف

لقي شاب مصرعه بمحافظة بني سويف، في حادث سير، وقع، اليوم السبت، إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية، بطريق "بني سويف الفيوم" الجديد امام دير الحمام، بمركز ناصر شمال المحافظة.

تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بويوع حادث سير بطريق "بني سويف الفيوم" الجديد امام دير الحمام، بدائرة مركز شرطة ناصر.

وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه وفاة الشاب "معاذ عادل فتحي" 25 عامًا، مقيم قرية منشأة هديب بمركز ناصر، ونقلته سيارة إسعاف جثة هامدة من مكان الحادث إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي صّرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص.