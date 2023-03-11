وسط مرضه السري|هل يستعد زعيم الشيشان لنقل السلطة لنجله البالغ 17 عامًا؟

تدهورت صحة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بسرعة وفقًا لتقارير إعلامية متعددة نُشرت مؤخرًا صحيفة “بيلد” الألمانية، والتي ذكرت معلومات حول الحالة الصحية السيئة للرئيس قديروف، الذي يُزعم أنه تعرض للتسمم.

وقديروف، الذي عانى من الفشل الكلوي بسبب التسمم، لا يثق بالأطباء الروس، حيث تمت دعوة طبيب من أبو ظبي لمعالجته.

وبسبب هذه المشكلة الصحية، غاب الرئيس الشيشاني عن الخطاب العام الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من فبراير الماضي.

وفي السابق، أكد رئيس وزراء جمهورية إيشكيريا الشيشانية في الخارج أحمد زكايف أن قديروف مريض.

وبحسب السياسي الشيشاني المنفي، أصبح حاكم الشيشان معتمدًا على المنشطات القوية ولم يعد بإمكانه العمل بدونها.

وظهر قديروف بالفعل بوجه منتفخ بشكل متزايد في صور حديثة، وافترض المراقبون أنه كان يعالج من مرض خطير.

ومع ذلك ، لم يعلق قديروف نفسه ولا غيره من المسؤولين الحكوميين على ظروفه الصحية.

وكان قديروف صريحًا بشأن غزو روسيا لأوكرانيا، حيث وقف بجانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال بصوت قوي “إذا كان هناك أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة (بوتين)، فنحن على استعداد للذهاب حتى إلى أمريكا، وسنترك مولدوفا وراءنا بعيدًا”.

وتفاخر الزعيم الشيشاني بالقدرة على "الاستيلاء على كييف" والانتصار في الحرب ضد أوكرانيا، كما هدد مرارًا وتكرارًا بقتل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بينما كان يلوح بالمسدسات.

لكن المعلومات حول مرض قديروف تعد شحيحة ويمكن المبالغة فيها، إذ أن الشيشان تعتبر صحة الحاكم حساسة للغاية ومحمية.

ومع ذلك، تشير الدلائل الظرفية الرئيسية إلى أن قديروف ربما يكون بالفعل في حالة صحية سيئة وحتى أنه يستعد للتنحي عن منصبه كحاكم.

وفي أوائل مارس، التقى بوتين شخصيًا بشكل غير متوقع مع نجل قديروف الأكبر، أحمد.

وأبلغ قديروف الجمهور عن الاجتماع من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ومع ذلك فإن موقع الكرملين الرسمي لم يذكر ذلك.

وبحسب ما وُرد أخبر بوتين أحمد بعلاقته مع جد قديروف الشاب الذي كان اسمه أيضًا أحمد وهنأ نجل الزعيم الشيشاني على حفل زفافه.

بوتين مع نجل قديروف

ويبلغ أحمد نجل قديروف 17 عامًا ويدير الفرع الشيشاني لمنظمة شبابية روسية ترعاها الحكومة.

وربما يعكس اجتماع بوتين مع أحمد قديروف بقوة إلى أن رمضان قديروف ربما يسعى إلى نقل حكم الشيشان إلى ابنه.

وخلال لقاء أحمد، أشار بوتين إلى أنه يميل إلى السماح بانتقال السلطة في الشيشان بشروط رمضان قديروف.

وإذا خلف أحمد والده، فسيصبح فردًا من الجيل الثالث من نفس العائلة لحكم الشيشان. ومع ذلك، فإن هذا الانتقال ليس أمرًا مفروغًا منه، حيث قد يؤثر الأفراد والجماعات المتنافسة على القرار النهائي.

إلى جانب ذلك، من غير المرجح أن يتمكن أحمد البالغ من العمر 17 عامًا من حكم الشيشان في هذا السن بمفرده، ومن الممكن أيضًا أن يكون قديروف يريد نقل لقب الحاكم إلى ابنه بينما يظل هو بحكم الأمر الواقع في السلطة.

ويعد حكم الرئيس الشيشاني نعمة ونقمة بالنسبة للكرملين. فمن ناحية، كان هو وقواته فعالين للغاية في اقتلاع الحركة المؤيدة للاستقلال في الشيشان بلا رحمة، ومن ناحية أخرى، اكتسب الحاكم الشيشاني الكثير من السلطة في الجمهورية لدرجة أن العديد من المراقبين يشكون في سيطرة موسكو على المنطقة.

وعلى سبيل المثال، ففي إحدى المناسبات أمر قديروف الشرطة الشيشانية بإطلاق النار على ضباط شرطة من مناطق روسية أخرى ينفذون عمليات في الجمهورية دون استشارة السلطات الإقليمية.

لذا قد تلعب الخلافة المحتملة في الشيشان دورًا حاسمًا في الديناميكيات السياسية المحلية لروسيا، ومع تطور الغزو الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا، يشير المراقبون إلى التمزق المحتمل للبلاد على طول خطوط الصدع الإقليمية، ومن المرجح أن تراهن موسكو على زعيم ضعيف وشبه شرعي في الجمهورية ليكون مواليًا لها.

في الوقت نفسه، من المرجح أن تؤدي استقالة قديروف إلى إضعاف بوتين بسبب العلاقة السياسية القائمة منذ فترة طويلة بين الرجلين.