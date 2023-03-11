لم ينتهِ..عمرو أديب يكشف مفاجأة مدوية عن سيناء |فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأوضاع في مصر الآن، أفضل مقارنة بالوضع منذ 6 سنوات، مضيفا: "الطبيعة التي عاشها أبطال الجيش المصري في سيناء صعبة ومؤلمة.

وأوضح "أديب" خلال برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”،:" الإرهاب لم ينتهِ بشكل كامل، متابعًا: "أحترم القوات المسلحة المصرية والجيش المصري وتضحياته وعرقه وتعبه، نحن لا نرى النار والعذاب الذي عاشه هؤلاء الناس.

وأشار إلي أن العمليات الإرهابية في العريش ورفح لم تنتهِ بعد؛ لأن الدول لا تستطيع القضاء على الإرهاب بنسبة 100%، لكنه أكد تحقيق مصر نتيجة جيدة بالملف.