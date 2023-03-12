آمال وجيه تحصل على المركز الأول ببطولة كأس العالم للقوة البدنية بالغردقة

حصلت اللاعبة أمال السيد وجيه، على المركز الأول عن مرحلة 15 عاما، في بطولة كأس العالم للقوة البدنية، والتي احتضنتها مدينة الغردقة خلال الفترة من 7 وحتى 12 مارس الجاري.

واستطاعت اللاعبة أمال السيد، كسر الأرقام القياسية للبطولة العالمية السابقة بفارق 107 كيلو جرام، وتفوقت على منافسيها في المسابقة العالمية للقوة البدنية.

وحصد المنتخب المصري للقوة البدنية الدرع العام والمركز الأول بالبطولة، بعد تصدرهم جدول الميداليات حل خلفهم المنتخب الروسي في الوصافة فيما جاء المنتخب الإيطالي في المركز الثالث.

وشارك في البطولة 469 لاعبًا ولاعبة من 19 دولة وهم: “روسيا – إنجلترا – إيطاليا – نيجيريا – مقدونيا – بولندا – صربيا – المجر – الهند – كازاخستان- لبنان – فلسطين – العراق – سوريا – اليمن – أذربيجان – فنلندا – الجزائر – بالإضافة إلى مصر البلد المضيف”.