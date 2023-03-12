5 خطوات.. اعرف طريقة الاستعلام على نتيجة قرعة الحج

يسعي الكثير من المواطنين الذين تقدموا فى قرعة الحج إلي معرفة نتيجة القرعة والتي سيتم الإعلان عنها على مدار الأيام الخمسة المقبلة والتي بدأت منذ اليوم .

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

وينتهي الإعلان عن نتيجة قرعة الحج يوم الأربعاء المقبل حيث تم إعلان النتيجة فى مديريات 5 محافظات وهي:م القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وأسوان.

ويمكن للمواطنين الراغبين فى معرفة نتيجة قرعة الحج الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة التي أعلنتها وزارة الداخلية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

وهناك مجموعة من الخطوات التى يجب على الراغبين في الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج القيام بها والتي تتضمن ما يلي:

- تبدأ أولى الخطوات بالدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة

- ثم يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي، ورقم المصنع «المتواجد أسفل صورة البطاقة».

- فى هذه الخطوة يتم إدخال كود التحققق الظاهر أمامك على الموقع.

- وفى هذه الخطوة ضمن خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الضغط على خانة بحث.

- وأخير تظهر حالة الطلب فائز أو غير فائز.

مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات أمن

- بدأت إجراءات القرعة فى مديريات أمن: «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - أسوان - الشرقية»، من السبت 11 مارس

-سيتم إجراء القرعة الأحد 12 مارس بمديريات أمن: «مطروح - الأقصر - الدقهلية - دمياط - القليوبية - الفيوم"

- وفي يوم 13 مارس سيتم إجراء القرعة فى مديريات أمن "البحيرة - قنا - الغربية - بورسعيد - الوادى الجديد - المنيا».

- أما يوم 14 مارس سيتم إجراء القرعة بمديريات أمن: «كفر الشيخ - المنوفية - الإسماعيلية - أسيوط - بنى سويف»

- تخصيص يوم 15 مارس لإجراء القرعة بمديريات أمن: «جنوب سيناء - السويس - سوهاج - شمال سيناء- البحر الأحمر».



الفئات المحظورة من السفر

وفينا يخص الفئات التي يحظر سفرها لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ/2023م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى تشمل ما يلي :-

- مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

– مرضى تليف الرئة

– حالات السمنة المفرطة المرضية

– الحالات المتقدمة من ذوى أمراض " القلب، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى ، الأورام "

– السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة

– الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة)