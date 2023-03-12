عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 خطوات.. اعرف طريقة الاستعلام على نتيجة قرعة الحج

حج
حج

يسعي الكثير من المواطنين الذين تقدموا فى قرعة الحج إلي معرفة نتيجة القرعة والتي سيتم الإعلان عنها على مدار الأيام الخمسة المقبلة والتي بدأت منذ اليوم .

الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

وينتهي الإعلان عن نتيجة قرعة الحج يوم الأربعاء المقبل حيث تم إعلان النتيجة فى مديريات 5 محافظات وهي:م القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية وأسوان.

txt

3 بنوك فقط .. كيف يمكن للفائزين في حج القرعة سداد التكاليف

txt

لبيك اللهم لبيك.. أعرف المستندات المطلوبة في حج القرعة 2023

ويمكن للمواطنين الراغبين فى معرفة نتيجة قرعة الحج  الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الحج المصرية الموحدة التي أعلنتها وزارة الداخلية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

وهناك مجموعة من الخطوات التى يجب على الراغبين في الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج القيام بها والتي تتضمن ما يلي:

- تبدأ أولى الخطوات بالدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة

- ثم يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي، ورقم المصنع «المتواجد أسفل صورة البطاقة».

-  فى هذه الخطوة يتم إدخال كود التحققق الظاهر أمامك على الموقع.

- وفى هذه الخطوة ضمن خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج الضغط على خانة بحث.

- وأخير تظهر حالة الطلب فائز أو غير فائز.

مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات أمن

- بدأت إجراءات القرعة فى مديريات أمن: «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - أسوان - الشرقية»، من السبت 11 مارس  

-سيتم إجراء القرعة الأحد 12 مارس بمديريات أمن: «مطروح - الأقصر - الدقهلية - دمياط - القليوبية - الفيوم"

- وفي يوم 13 مارس سيتم إجراء القرعة فى مديريات أمن "البحيرة - قنا - الغربية - بورسعيد - الوادى الجديد - المنيا».

- أما يوم 14 مارس سيتم إجراء القرعة بمديريات أمن: «كفر الشيخ - المنوفية - الإسماعيلية - أسيوط - بنى سويف»

- تخصيص يوم 15 مارس لإجراء القرعة بمديريات أمن: «جنوب سيناء - السويس - سوهاج - شمال سيناء- البحر الأحمر».


الفئات المحظورة من السفر

وفينا يخص الفئات التي يحظر سفرها  لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ/2023م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى  تشمل ما يلي :-

- مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى

txt

حج القرعة.. خلي بالك ممنوع التصوير في الحرمين الشريفين بأي وسيلة

txt

175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

– مرضى تليف الرئة

– حالات السمنة المفرطة المرضية

– الحالات المتقدمة من ذوى أمراض " القلب، الأوعية الدموية ، التليف الكبدى ، الأورام "

– السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة

– الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة)

حج القرعة اشتراطات حج القرعة تسجيل حج القرعة تقديم حج القرعة تكاليف حج القرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لصالح الهلال السوداني.. كاف يُعمق جراح الأهلي بقرار عاجل

طوله 114 كيلو.. مصر تشق أضخم نهر صناعي في العالم| تقرير تليفزيوني

48 ساعة وتنطلق العاصفة| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام المقبلة

قرار عاجل لـ إدارة الأهلي بعد الخسارة الثقيلة من صن داونز

قرار عاجل من الخطيب ضد كولر بعد خماسية صن داونز

2 كيلو ذهب.. محمود الليثي يظهر بإطلالة صادمة في فرح حسن شاكوش

بعد خماسية صن داونز .. جهاز فني مصري مرشح لقيادة الأهلي

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد هزيمة الأهلي أمام صن داونز بخماسية

موضوعات متعلقة

3 بنوك فقط .. كيف يمكن للفائزين في حج القرعة سداد التكاليف

حج القرعة.. خلي بالك ممنوع التصوير في الحرمين الشريفين بأي وسيلة

ترشيحاتنا

خصم راتب شهر من كولر و 10% من لاعبي الأهلي.. تفاصيل

بيان رسمي.. البحوث الفلكية تكشف مواعيد هلال شهر رمضان 2023

نتنياهو: إفلاس «وادي السيليكون» أحدث «أزمة عميقة» في صناعة التكنولوجيا

5 خطوات.. اعرف طريقة الاستعلام على نتيجة قرعة الحج

وزير الحج السعودي يزف بشرى سارة بشأن العُمرة

داخل فندق.. الداخلية تكشف تفاصيل تخلص أجنبي من نجليه وانتحاره بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالته المؤثرة لها بسبب مرضه.. 10 صور لـ ابن محمد ثروت وخطيبته

مهندس هرم خوفو العبقري.. ماذا نعرف عن التمثال الذي أهانه محمد سعد بالوقوف عليه

رمضان أسهل .. طريقة تخزين الكفتة جاهزة على القلي | بخطوة واحدة

قصير فوق الركبة.. هدى الأتربى تصدم الجمهور بإطلالة جريئة |شاهد

فيديو

تحذير صادم.. الباحث الهولندي يؤكد وقوع زلزال خلال مارس|فيديو

يا دوب طلعت معاه | تفاصيل مثيرة في التحرّش بطالبة إعدادي بالبحيرة

طبيب الزمالك ينفي مرضًا خطيرًا عن شيكابالا | فيديو

فنانة شهيرة تكتشف خيانة زوجها .. والأخير يعلق برد صادم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ