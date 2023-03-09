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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لبيك اللهم لبيك.. أعرف المستندات المطلوبة في حج القرعة 2023

الحج
الحج

انتهت وزارة الداخلية من قبول طلبات التقدم لـ حج القرعة لهذا العام (1444 ه– 2023 م) يوم الإثنين الماضى، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الفائزين بالقُرعة المُسدِدين للتكاليف.

كما أعلنت وزارة الداخلية عن المستندات المطلوبة من الفائزين في حج القرعة حيث يتقدم المواطن لقسم أو مركز الشرطة التابع له بالمستندات التالية:

المستندات المطلوبة من الفائزين في حج القرعة 

- جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من تاريخ 30/4/2023م الموافق (10) شوال 1444هـ ، ويُراعى تسليم جواز الســـفر الدولى المميكـــــن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج.. وسيتم رفض إستلام جواز السفر فى الحالات التالية (جواز السفر الذى به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات - إختلاف الرقم القومى أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومى - عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر) .

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج.

الحرم

- صورة + أصل (للإطلاع) من شهـادة التحـصين (Qr-code) بالجرعات الأساســية المُقررة مع جرعة تنشيطية للقـاحـات (كوفيد – 19) المُعتمدة دولياً فى وزارة الصحة والسكان المصرية كشرط للحصول على التأشيرة على أن تكون آخر جرعة فى خلال (6) أشهر قبل السفر.

- البطاقـــة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتى تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (135 ACYW) وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (3) سنوات أو أى تطـعيمات أخرى تُقررها وزارة الصــحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى.

- تقرير طبى مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان  المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلاً، وأنــه مُعافـى مــن  الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التى تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

- ما يُستجد من أى  إشتراطات أو ضوابط صحية أُخرى يطلبها الجانب السعودى وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية فى هذا الشأن.

- فيش حج مميكن لكل فائز بقرعة الحج.

- بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم (إن وجــدوا) ممــن هـم فــى سن التجنيد ويُراعى تـقديم مُـستند التجنيد عند السفر وتقـوم مناطق التـجنيد بصـرف (تصاريح سـفر مـؤقـتة) بموجـب خطاب موجه من المـركز أو قسم الشــرطة لمنطقة التجنيد  يُقـدم للجهـة الأخيرة بمعرفــة المواطــن الفائز بقرعة الحج هذا العام.

- عدد (3) صور شخصية حديثة وواضحة مقاس (4×6) مع مراعاة الآتى (ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون- طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70%  أو  80% من الصورة - مُراعـــــاة عدم إرتداء الرجـــال أغطـية الرأس البيضـــاء وبالنسبة للسـيدات عدم إرتداء الحجاب الأبيض لتداخله مع خلفية الصــورة).

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

تكاليف حج القرعة

وأعلنت وزراة الداخلية عن طرق سداد تكاليف حج القرعة بالإضافة إلى التكاليف وتكلفة تذكرة الطيران.

- يبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب  مـدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة").. إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13/3/2023م وحتى يوم الخميس   الموافق 23/3/2023م.

- يكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (148500مائة وثمانمائة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) ، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطـائرة وهى مبلغ وقدره (27000 سبعة وعشرون ألف جنيه فقط) بإجمالى مبلغ وقدره (175500 مائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) لكل فائز على حدا ، فيما عـــدا حــالات  المحــارم والمُرافـقين لمُقدم الطلب حـــيث يتم الســداد لهم سـوياً وذلك بموجــب بطاقــات الرقــم القــومى السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

الحج

الإجراءات الواجب اتباعها في حج القرعة

وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بإجراءات وقائية واحترازية، بالإضافة للتعليمات الصادرة من السلطات السعودية ووزارة الحج السعودية.

الحج

- احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التى تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصى وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأمورى الجمارك فى منافذ الوصول للمملكة.

-الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أوالأحجار الكريمة وما فى حكمها بما لايتجاوز قيمته (10,000 دولار أمريكى عشرة آلاف دولار أمريكى فقط) أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.  

-الالتزام بتعليمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير.

- الالتزام بالتعليمات والضوابط التى تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

وأعلنت وزارة الداخلية، التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من المتقدمين حال فوزهم بحج القرعة لعام 1444هـ/ 2023م لاستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من استيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات المطلوبة منهم.

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