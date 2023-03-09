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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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175 ألف جنيه.. تفاصيل سداد رسوم حج القرعة

صدى البلد

قدمت مذيعة “صدى البلد”، إيمان عبد اللطيف، تغطية خاصة حيث أعلنت وزارة الداخلية عن التكاليف والمستندات والأوراق المطلوبة من المتقدمين حال فوزهم برحلة حج القرعة لعام 1444هـ/ 2023م لاستكمال إجراءات السفر لأداء فريضة الحج والتعليمات التى يجب على الحجاج إتباعها أثناء أداء فريضة الحج.

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جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بأسلوب يمكنهم من إستيفاء المستندات وإنهاء الإجراءات المطلوبة منهم.

 

يبدأ سداد كامل تكاليف الحج بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب  مـدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة").. إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13/3/2023م وحتى يوم الخميس   الموافق 23/3/2023م.

 

يكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (148500مائة وثمانمائة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) ، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطـائرة وهى مبلغ وقدره (27000 سبعة وعشرون ألف جنيه فقط) بإجمالى مبلغ وقدره (175500 مائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) لكل فائز على حدا ، فيما عـــدا حــالات  المحــارم والمُرافـقين لمُقدم الطلب حـــيث يتم الســداد لهم سـوياً وذلك بموجــب بطاقــات الرقــم القــومى السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .

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