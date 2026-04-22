محافظات

محافظ البحيرة تشارك فى أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وتستعرض جهود المحافظة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

شاركت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، فى أعمال لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي،  وذلك بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء رحب اللواء محمود شعراوي رئيس اللجنة بالدكتورة جاكلين عازر، وقدم التهنئة بتجديد الثقة، ومؤكدًا أن المحافظة تُعد من أكبر محافظات الجمهورية وتشهد طفرة تنموية ملحوظة، في ظل التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلس النواب لخدمة المواطنين.

وأشار إلى حرص اللجنة على الاستماع لكافة الرؤى والرد على طلبات النواب، بما يحقق الصالح العام ويُسهم في تسريع وتيرة العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية.

من جانبها، أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن خالص شكرها وتقديرها لرئيس اللجنة والسادة النواب، مؤكدة أن هناك شراكة وثيقة وتنسيقًا دائمًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يدعم اتخاذ قرارات فعالة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات.

كما توجهت محافظ البحيرة بالشكر للقيادة السياسية على تجديد الثقة، مؤكدة أن ذلك يعكس دعم الدولة لتمكين الشباب والمرأة.

هذا وقد استعرضت المحافظ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، والتي تبلغ قيمتها 1.4 مليار جنيه، بزيادة ملحوظة عن العام السابق، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم مشروعات البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.

كما تناولت عددًا من المشروعات الحيوية الجارية، ومن أبرزها مواقف السيارات الجديدة والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية، وتنظيم حركة النقل الداخلي، والقضاء على المواقف العشوائية، بما ينعكس إيجابًا على راحة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري.

وكذا محور المحمودية والذى يُعد من أهم المشروعات القومية بالمحافظة، حيث يمتد بطول 55 كم، ويساهم في تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية شاملة، وفتح آفاق استثمارية جديدة، خاصة بمركز كفر الدوار والمناطق المحيطة.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تضم منطقتين صناعيتين، الأولى بوادي النطرون وتضم 593 مشروعًا قائمًا، والثانية بحوش عيسى وتضم 245 مصنعًا قائمًا، مشيرة إلى أنه تم دعم أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية بقيمة 300 مليون جنيه بما يعزز مناخ الاستثمار ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ويدعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت المحافظ أنه جاري تنفيذ مايقرب من 4000 مشروع لتطوير القرى بنطاق 6 مراكز بالمحافظة ضمن مبادرة “حياة كريمة”  تشمل دمنهور وأبو حمص وكفر الدوار ووادي النطرون وحوش عيسى وأبو المطامير، وذلك بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والارتقاء بجودة الحياة في القرى.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أنه تم تحقيق نسبة إنجاز متميزة في ملفات التصالح والتقنين بلغت 90.2%، إلى جانب تفعيل منظومة المتغيرات المكانية لرصد التعديات والتعامل الفوري معها.

وأوضحت أنه تم تطوير منظومة النظافة والتي تضم 1314 معدة و3 مصانع تدوير ومحطات وسيطة، مع الاستمرار في القضاء على المقالب العشوائية في وقت قياسي.

كما استعرضت الدكتورة جاكلين عازر خلال الاجتماع عدداً من المشروعات القومية الكبرى، من بينها القطار الكهربائي بطول 80 كم داخل نطاق المحافظة، والمسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بطول 164 كم، وأعمال تطهير بحيرة إدكو، إلى جانب تنفيذ مشروعات طرق وكباري لتحسين شبكة النقل.

وأكدت المحافظ أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يشهد تنفيذ 109 مشروعًا، كما تم تنفيذ 100 مشروع تعليمي جديد، مع افتتاح مدرسة STEM، وجارٍ إنشاء مدرستين يابانيتين من المقرر افتتاحهما العام الدراسي المقبل.

كما أشارت إلى تنفيذ 68 مشروعًا بقطاع الري منها تبطين الترع، إلى جانب مشروعات أخرى في قطاعات الشباب والرياضة والطب البيطري وخدمة المواطنين.

وأضافت أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال صيدليات صرف الدواء لغير القادرين، مع تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين والاستجابة الفورية للشكاوى.

كما شهد الاجتماع، استعراض كافة الطلبات المقدمة من السادة النواب، والرد عليها والاتفاق على عدد من الإجراءات، التي من شأنها رفع كفاءة الخدمات والتعامل الفوري مع التحديات، بما يحقق رضا المواطنين ويخفف الأعباء عن كاهلهم.

